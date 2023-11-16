Столтенберг объяснил интерес НАТО к закрытию российско-финской границы

Североатлантический альянс желает знать обо всем, что происходит на российско-финской границе, чтобы в случае необходимости отреагировать на увеличение числа попыток нелегальных мигрантов проникнуть в Финляндию. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Генеральный секретарь альянса заявил, что он встречался с главой Минобороны Финляндия в рамках встречи с главами оборонных ведомств стран Евросоюза в начале текущей недели. По словам Столтенберга, он обсуждал с финским министром анализ ситуации. Генсек НАТО также заявил об обеспокоенности политика ростом числа беженцев.

Напомним, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре пограничных пункта на границе с Россией с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года. Такую меру финские власти объяснили ухудшением ситуации с мигрантами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:ГраницаФинляндияРоссияНАТОЙенс Столтенберг

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