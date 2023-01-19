Читатели Le Figaro заявили, что победа России будет катастрофой для НАТО и ЕС
Читатели газеты Le Figaro отреагировали на новости о возможной отправке Киеву танков французского производства Leclerc и отметили, что подобные решения обязательно приведут к разжиганию кризиса.
Так, большинство комментаторов указали, что готовность стран Запада поставить на Украину большое количество разного вооружения говорит о проблемах киевских властей. Читатели указали, что все большее накачивание Украины оружием – это признак большой паники.
Как отметил пользователь Mayec, победа России будет смертельной катастрофой для Североатлантического альянса и Евросоюза.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского с критикой западных партнеров за нерешительность в поставках стране танков. По его словам, сейчас Запад пытается экономить собственное вооружение.
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