Так, большинство комментаторов указали, что готовность стран Запада поставить на Украину большое количество разного вооружения говорит о проблемах киевских властей. Читатели указали, что все большее накачивание Украины оружием – это признак большой паники.

Как отметил пользователь Mayec, победа России будет смертельной катастрофой для Североатлантического альянса и Евросоюза.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского с критикой западных партнеров за нерешительность в поставках стране танков. По его словам, сейчас Запад пытается экономить собственное вооружение.

