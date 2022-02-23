Столтенберг: К применению готовы 100 военных самолетов НАТО

Страны Североатлантического альянса готовы применить 100 военных самолетов из-за обострения ситуации вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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По его словам, Россия все еще «планирует вторжение» в соседнюю страну, так как в альянсе видит провокации в Донбассе, а в сфере безопасности сейчас самый опасный момент. Столтенберга отметил, что при необходимости НАТО усилит свое присутствие на востоке.

«Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки», – заявил генсек, передает Reuters.

Ранее Столтенберг заявил, что не видит нарушений альянсом обещания о нерасширении на восток. Так он прокомментировал сообщения об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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