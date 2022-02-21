МИД РФ: Слушать Столтенберга опасно для здоровья
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нельзя слушать. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.
В ведомстве считают, что это просто «опасно для здоровья». В МИД также подчеркнули, что слова Столтенберга «не выдерживают критики».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения западных СМИ о дате и времени якобы планируемого «вторжения» России на Украину, иронично попросила их «огласить график наших "вторжений" на предстоящий год».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru