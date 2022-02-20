Столтенберг не увидел нарушений обещания не расширяться на восток
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ведет нарушений альянсом обещания не расширяться на восток, сообщает РИА Новости.
Так он прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.
«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами», — сказал генсек, отметив, что нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.
Столтенберга отметил, что в договоре считается, что европейские страны могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, определяющих «безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.
Напомним, о находке стало известно благодаря политологу, доценту кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсону. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.
Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности, сообщает RT.
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