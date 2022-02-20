Столтенберг не увидел нарушений обещания не расширяться на восток

Так он прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа о неприемлемости расширения организации.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами», — сказал генсек, отметив, что нигде нет решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре.

Столтенберга отметил, что в договоре считается, что европейские страны могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, определяющих «безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.

Напомним, о находке стало известно благодаря политологу, доценту кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсону. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что расширение НАТО на восток за счёт бывших республик СССР очень опасно для России. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на российские озабоченности, сообщает RT.

