Столтенберг: Две трети оборонных расходов Европы тратятся на США

Две трети оборонных расходов Европы тратятся на заказы США, заявил YouTube-каналу NATO News генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, в настоящее время большая часть стран Европы тратят на оборонную промышленность 2% от своего ВВП. Большая часть этих денег идет в США на военные заказы. Столтенберг отметил, что их объем составил около $140 млрд.

Генсек указал, что Украина в будущем обязательно должна вступить в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:СШАЕвропаНАТОЙенс Столтенберг

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