Столтенберг: Две трети оборонных расходов Европы тратятся на США

По его словам, в настоящее время большая часть стран Европы тратят на оборонную промышленность 2% от своего ВВП. Большая часть этих денег идет в США на военные заказы. Столтенберг отметил, что их объем составил около $140 млрд.

Генсек указал, что Украина в будущем обязательно должна вступить в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

