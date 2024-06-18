Столтенберг: Две трети оборонных расходов Европы тратятся на США
18 июня 202401:34
Две трети оборонных расходов Европы тратятся на заказы США, заявил YouTube-каналу NATO News генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, в настоящее время большая часть стран Европы тратят на оборонную промышленность 2% от своего ВВП. Большая часть этих денег идет в США на военные заказы. Столтенберг отметил, что их объем составил около $140 млрд.
Генсек указал, что Украина в будущем обязательно должна вступить в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru