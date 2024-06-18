США: Украина должна вступить в НАТО в будущем
18 июня 202400:32
Украина в будущем обязательно должна вступить в Североатлантический альянс, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.
«Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда», – заявил он. При этом чиновник оговорился, что на пути в НАТО Киеву предстоит преодолеть немало препятствий, главное из которых — коррупция.
Ранее президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru