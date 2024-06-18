США: Украина должна вступить в НАТО в будущем

«Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда», – заявил он. При этом чиновник оговорился, что на пути в НАТО Киеву предстоит преодолеть немало препятствий, главное из которых — коррупция.

Ранее президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

