США: Украина должна вступить в НАТО в будущем

Украина в будущем обязательно должна вступить в Североатлантический альянс, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джона Кирби.

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«Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда», – заявил он. При этом чиновник оговорился, что на пути в НАТО Киеву предстоит преодолеть немало препятствий, главное из которых — коррупция.

Ранее президент Польши призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
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