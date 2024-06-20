Столтенберг: Договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться
20 июня 202406:37
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном, сообщает РИА Новости.
По его словам, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться». «Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение, сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что КНР больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru