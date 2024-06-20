Столтенберг: Договор РФ и КНДР должен подтолкнуть Запад сплотиться

По его словам, это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться». «Ответом на то, что они становятся более сплоченными – Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение, сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что КНР больше не может сотрудничать одновременно с РФ и Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

