Столтенберг анонсировал саммит НАТО в 2023 году в Вильнюсе
Следующий саммит НАТО состоится в июле 2023 года в Вильнюсе. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — приводит слова Столтенберга ТАСС.
Генсек НАТО отметил, что в ходе саммита лидеры стран альянса обсудят значительное увеличение расходов на оборону, также продолжение помощи Украине.
Предыдущий саммит НАТО прошел в Мадриде в июне, напоминает RT.
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