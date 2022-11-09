Столтенберг анонсировал саммит НАТО в 2023 году в Вильнюсе

Следующий саммит НАТО состоится в июле 2023 года в Вильнюсе. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

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«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — приводит слова Столтенберга ТАСС.

Генсек НАТО отметил, что в ходе саммита лидеры стран альянса обсудят значительное увеличение расходов на оборону, также продолжение помощи Украине.

Предыдущий саммит НАТО прошел в Мадриде в июне, напоминает RT.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СаммитЙенс СтолтенбергНАТО
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