Столица Таиланда Бангкок сменит официальное название

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Krung Thep Maha Nakhon) переводится, как «Город Ангелов Великая Столица». Что касается названия Бангкок, то оно станет неофициальным.

Отметим, что Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - сокращённое название, которое в оригинале состоит из 30 слов, что позволило ему попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве самого длинного названия в мире.

В настоящее время новый реестр, составленный Королевским учёным советом Таиланда, направили в специальную юридическую комиссию. Документ вступит силу по окончании процедуры рассмотрения.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от отдыха в Таиланде из-за риска заразиться коронавирусом. По данным туристических агентств, за последние несколько недель положительный тест на COVID-19 по прилёте из этой страны был у каждого пятого российского туриста.