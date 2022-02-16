Столица Таиланда Бангкок сменит официальное название
Столицу Таиланда Бангкок переименовали в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, сообщает пресс-служба Королевского учёного совета страны, который одобрил смену иностранного названия страны на историческое.
Крунг-Тхеп-Маха-Накхон (Krung Thep Maha Nakhon) переводится, как «Город Ангелов Великая Столица». Что касается названия Бангкок, то оно станет неофициальным.
Отметим, что Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - сокращённое название, которое в оригинале состоит из 30 слов, что позволило ему попасть в «Книгу рекордов Гиннесса» в качестве самого длинного названия в мире.
В настоящее время новый реестр, составленный Королевским учёным советом Таиланда, направили в специальную юридическую комиссию. Документ вступит силу по окончании процедуры рассмотрения.
Ранее россиянам посоветовали отказаться от отдыха в Таиланде из-за риска заразиться коронавирусом. По данным туристических агентств, за последние несколько недель положительный тест на COVID-19 по прилёте из этой страны был у каждого пятого российского туриста.
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