Стоимость нефти Brent упала ниже 77 долларов за баррель
8 декабря 202203:02
Нефть продолжает дешеветь на мировых рынках, сообщает РИА Новости.
7 декабря сырье подешевело на 3%, а стоимость марки Brent снизилась ниже 77 долларов. Это произошло впервые с 27 декабря 2021 года. Нефть дешевеет, несмотря на введенный потолок цен на российский энергоноситель.
Как сообщает Банк России, потолок цен на российскую нефть станет новым шоком, который негативно повлияет на экономическую активность внутри страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru