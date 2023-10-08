Стоимость гособлигаций США обвалилась до 16-летнего минимума

На этом фоне рынок гособлигаций не выдержал и обвалился. Также госдолг США обновил очередной исторический максимум. По словам инвесторов, складывается опасная ситуация — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться. ФРС значительно поднимала ставки на протяжении 1,5 лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25-5,5%, это 16-летний максимум.

Как заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, инфляция остается «слишком высокой», хотя есть множество признаков охлаждения ценового давления и восстановления баланса в экономике.

Ранее государственный долг Соединенных Штатов за один день вырос на $275 миллиардов. Это на 3% большей всей задолженности России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

