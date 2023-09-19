Маск одним знаком оценил размер госдолга США

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск одним знаком отреагировал на новость о размере государственного долга США, который впервые в истории превысил 33 трлн долларов.

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В своей соцсети X американский миллиардер разместил комментарий с одним восклицательным знаком.

«!» — написал он.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что госдолг страны обновил рекорд и составил 33,044 трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СоцсетиСШАГосдолгИлон Маск

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