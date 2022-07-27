Стоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров
Газ в Европе резко подорожал, стоимость впервые с 9 марта превысила 2200 долларов США на фоне сообщений «Газпрома» о дополнительном сокращении поставок, сообщает «РЕН ТВ».
Цена августовских фьючерсов на топливо составляет 2 тыс. 239 долларов за тысячу кубометров. При этом в среднем за месяц цена составляла 1 тыс. 713 долларов.
Ранее цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за 1 тысячу куб. м, на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток».
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