Стоимость газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров

Цена августовских фьючерсов на топливо составляет 2 тыс. 239 долларов за тысячу кубометров. При этом в среднем за месяц цена составляла 1 тыс. 713 долларов.

Ранее цены на газ в Европе превысили 2000 долларов за 1 тысячу куб. м, на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток».

