Биржевая стоимость газа в Европе взлетела выше $2000 за тысячу кубометров
26 июля 202212:24
Цены на газ в Европе превысили $2000 долларов за 1 тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость топлива поднялась до такой отметки впервые с начала марта.
Цены на газ растут на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток». Холдинг анонсировал остановку еще одной турбины газопровода на компрессорной станции «Портовая», с 27 июля поставки газа будут не выше 33 млн кубометров в сутки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 183 / сут.
Умерли
382 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 422 / сут.
- «Тотальная несвобода». Актёр Анатолий Белый назвал причины отъезда из России
- СМИ предрекли побег Байдена из Белого дома после признания об онкологии
- Сеть фиксированной телефонной связи в ДНР перейдет на российский код
- «Паранойя». В Госдуме оценили возможный запрет на выдачу шенгена россиянам
- Биржевая стоимость газа в Европе взлетела выше $2000 за тысячу кубометров
- Tetra Pak передаст российский бизнес местному руководству
- Ретейлер Х5 запустил пилотный проект фудшеринга в Москве и Челябинске
- Российский посол: Двусторонние отношения России и Греции разрушены
- В Брянской области четыре человека пострадали при обстреле ВСУ
- Эксперты ВШЭ: Численность россиян может вырасти до 216 млн человек до конца века
26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru