Биржевая стоимость газа в Европе взлетела выше $2000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили $2000 долларов за 1 тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Без турбины нет и газа: ЕС охватила паника из-за сокращения транзита по «Северному потоку»

Стоимость топлива поднялась до такой отметки впервые с начала марта.

Цены на газ растут на фоне решения российского «Газпрома» снизить поставки топлива по трубопроводу «Северный поток». Холдинг анонсировал остановку еще одной турбины газопровода на компрессорной станции «Портовая», с 27 июля поставки газа будут не выше 33 млн кубометров в сутки.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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