Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов
27 февраля 202403:01
Стоимость биткоина превысила отметку в 54 тысячи долларов, сообщает «РЕН ТВ».
К настоящему моменту цена одного биткоина составляет $54408,46. Предыдущий рекорд криптовалюта побила 12 февраля, достигнув цены в 50 тысяч долларов.
Максимальный пик стоимости биткоина произошел в ноябре 2021 года. Тогда цена одной единицы составила 67549,14 долларов.
Ранее стало известно, что в 2024 году биткоин пробьет отметку в $90 тысяч: люди продолжают в него верить, на рынке все еще большие объемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru