Стоимость биткоина превысила 54 тысячи долларов

К настоящему моменту цена одного биткоина составляет $54408,46. Предыдущий рекорд криптовалюта побила 12 февраля, достигнув цены в 50 тысяч долларов.

Максимальный пик стоимости биткоина произошел в ноябре 2021 года. Тогда цена одной единицы составила 67549,14 долларов.

Ранее стало известно, что в 2024 году биткоин пробьет отметку в $90 тысяч: люди продолжают в него верить, на рынке все еще большие объемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

