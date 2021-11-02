Криптовалюта для «Игры в кальмара» упала в цене до нуля после рекордного показателя

К вечеру 1 ноября стоимость криптовалюты упала на 99,99 процента – до 0,003163 доллара. Еще днем ее цена достигала рекордного показателя в 2861,8 доллара за одну криптомонету.

Данную криптовалюту создали для онлайн-турнира по мотивам сериала. Участники должны также были проходить испытания, как и герои популярного сериала. Начало соревнований планировали на ноябрь. Теперь соцсети и сайт проекта недоступны, несмотря на то, что эту криптовалюту приобрели более 40 тысяч пользователей.

Как сообщалось ранее, более четверти опрошенных россиян, а именно 26%, которые слышали хотя бы название сериала «Игра в кальмара», поддерживают идею запретить его.

