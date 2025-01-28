Стивен Фрай выиграл на шоу «Кто хочет стать миллионером?» 250 тысяч фунтов

Британский актер и писатель Стивен Фрай получил рекордный выигрыш в интеллектуальной телевикторине «Кто хочет стать миллионером?» на канале ITV. Он не смог правильно ответить лишь на последний вопрос игры, связанный с кавер-версиями песен, дольше всего остававшихся в британских музыкальных чартах пишет Daily Mail.

Верный ответ на это задание принес бы актеру сумму в 500 тысяч фунтов стерлингов (более 60 миллионов рублей). Однако Фрай отказался отвечать на финальный вопрос и забрал 250 тысяч фунтов стерлингов (более 30 миллионов рублей).