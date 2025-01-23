В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова покажут на больших экранах после реставрации. Об этом рассказали в медиахолдинге «Цифровое телевидение».

Картина выйдет в прокат 30 января в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино». Знаменитую мелодраму покажут в первозданном цвете и звуке: восстановлением ленты занималась лаборатория «Мосфильма».

Показ пройдет в преддверии 45-летия со дня премьеры фильма в СССР. Кроме того, выход в прокат мелодрамы Владимира Меньшова завершит год празднования столетия «Мосфильма».

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на экраны в 1980 году. За первый год мелодраму посмотрели почти 90 млн человек. Картина была удостоена премии «Оскар», пишет RT.

