Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в медицинский халат

Статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро на Пасху «одели» в халат врача. Об этом сообщил телеканал Globo, отмечая, что это было сделано в знак поддержки врачей, которые борются с COVID-19.

Источник отмечает, что новый вид всемирно известный монумент получил благодаря оригинальной подсветке. Кроме того, организаторы акции поблагодарили врачей за их работу: на статуе появилось слово «спасибо», написанное на нескольких языках. В частности, английском, португальском, испанском, немецком, итальянском и русском.

Также Христа-Искупителя подсветили в цвета национальных флагов стран, больше всего пострадавших от коронавируса — США, Испании, Италии, Китая, а также самой Бразилии.

«Не по оптимистичному сценарию»: Вирусолог – о распространении COVID-19 в России

Между тем, ранее стало известно, что число заражений коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более чем на две с половиной тысячи. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в нашей стране. Большинство из новых случаев зафиксировано в Москве — 1355, в Подмосковье — 495, а также в Санкт-Петербурге — 121.

В общей сложности число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 18 тысяч, пишет RT.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:КоронавирусРио-де-ЖанейроБразилияМедики