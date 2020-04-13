Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в медицинский халат

Статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро на Пасху «одели» в халат врача. Об этом сообщил телеканал Globo, отмечая, что это было сделано в знак поддержки врачей, которые борются с COVID-19.

Источник отмечает, что новый вид всемирно известный монумент получил благодаря оригинальной подсветке. Кроме того, организаторы акции поблагодарили врачей за их работу: на статуе появилось слово «спасибо», написанное на нескольких языках. В частности, английском, португальском, испанском, немецком, итальянском и русском.

Также Христа-Искупителя подсветили в цвета национальных флагов стран, больше всего пострадавших от коронавируса — США, Испании, Италии, Китая, а также самой Бразилии.