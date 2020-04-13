Статую Христа в Рио-де-Жанейро «одели» в медицинский халат
Статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро на Пасху «одели» в халат врача. Об этом сообщил телеканал Globo, отмечая, что это было сделано в знак поддержки врачей, которые борются с COVID-19.
Источник отмечает, что новый вид всемирно известный монумент получил благодаря оригинальной подсветке. Кроме того, организаторы акции поблагодарили врачей за их работу: на статуе появилось слово «спасибо», написанное на нескольких языках. В частности, английском, португальском, испанском, немецком, итальянском и русском.
Также Христа-Искупителя подсветили в цвета национальных флагов стран, больше всего пострадавших от коронавируса — США, Испании, Италии, Китая, а также самой Бразилии.
Между тем, ранее стало известно, что число заражений коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более чем на две с половиной тысячи. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в нашей стране. Большинство из новых случаев зафиксировано в Москве — 1355, в Подмосковье — 495, а также в Санкт-Петербурге — 121.
В общей сложности число официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 18 тысяч, пишет RT.
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