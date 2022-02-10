Стартовали российско-белорусские учения «Союзная решимость»

Россия и Белоруссия начали совместные военные учения под названием «Союзная решимость-2022», сообщает Минобороны РФ.

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Маневры проходят на белорусских общевойсковых полигонах в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства. В рамках учений будет усилена охрана госграницы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов.

Военные двух стран найдут и уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что для проверки готовности военных к учениям «Союзная решимость» в Белоруссию прибыл начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьёзными манёврами проходящие в Белоруссии российско-белорусские учения «Союзная решимость».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелоруссияВоенные Учения
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