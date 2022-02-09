Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьёзными манёврами проходящие в Белоруссии российско-белорусские учения «Союзная решимость», сообщает РИА Новости.

Песков рассказал, когда войска РФ уйдут из Белоруссии

Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке на учения Владимира Путина он заявил, что у главы государства нет таких планов.

«Нет, у президента в планах нет», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что для проверки готовности военных к учениям «Союзная решимость» в Белоруссию прибыл начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияВоенные УченияУчения Российской Армии\Дмитрий ПесковВладимир Путин
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