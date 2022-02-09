Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень серьёзными манёврами проходящие в Белоруссии российско-белорусские учения «Союзная решимость», сообщает РИА Новости.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке на учения Владимира Путина он заявил, что у главы государства нет таких планов.
«Нет, у президента в планах нет», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что для проверки готовности военных к учениям «Союзная решимость» в Белоруссию прибыл начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- Путин не планирует посещать российско-белорусские учения «Союзная решимость»
- В Роспотребнадзоре назвали сроки спада новой COVID-волны
- Басманный суд до конца марта продлил запреты Рашкину
- В Кремле призвали дождаться официальных разъяснений по переносу награждения фигуристов в Пекине
- В Кремле прокомментировали переговоры Макрона и Зеленского
- СМИ: Иран представил ракету с дальностью поражения 1450 километров
- Вяльбе объявила бойкот норвежским журналистам после публикации о россиянах на ОИ-2022
- Рябков: Россия хочет понять, готовы ли США к переговорам о НАТО
- Экс-президент Грузии Саакашвили спел на суде гимн Украины
- В Роспотребнадзоре назвали процент россиян, которые заражаются коронавирусом повторно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru