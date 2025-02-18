Стармер: Сокращение поддержки Украины станет ошибкой
18 февраля 202501:01
Глава правительства Великобритании Кир Стармер заявил, что любое сокращение поддержки Украины на фоне начала процесса по урегулирования конфликта станет большой ошибкой, сообщает Sky News.
Премьер-министр призвал нарастить поддержку Киева, отметив, что необходимо придерживаться принципа достижения «мира посредством силы».
Ранее Стармер заявил, что Британия готова ввести войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru