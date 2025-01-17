Зеленский рассказал о секретной части договора о партнерстве с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский в своем в видеообращении заявил, что в соглашении о «столетнем» партнерстве между Киевом и Лондоном имеется секретная часть.

16 января Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер подписали документ о сотрудничестве. Содержимое секретных пунктов договора украинский лидер не раскрыл. Однако он указал, что в текущем году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи.

Ранее Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

