Зеленский рассказал о секретной части договора о партнерстве с Британией
17 января 202500:01
Президент Украины Владимир Зеленский в своем в видеообращении заявил, что в соглашении о «столетнем» партнерстве между Киевом и Лондоном имеется секретная часть.
16 января Зеленский и премьер Великобритании Кир Стармер подписали документ о сотрудничестве. Содержимое секретных пунктов договора украинский лидер не раскрыл. Однако он указал, что в текущем году Украина должна получить 6,6 миллиарда долларов военной помощи.
Ранее Зеленский пригрозил России после атаки БПЛА во время визита Стармера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В НАТО заявили, что планируют создать «щит» для защиты от России
- Зеленский рассказал о секретной части договора о партнерстве с Британией
- В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества
- Волонтеры в Анапе жалуются на головную боль и тошноту
- Трамп назначил Войта, Сталлоне и Гибсона спецпосланниками в Голливуде
- США сняли санкции с дочери Анатолия Сердюкова
- Финская разведка заявила об угрозе НАТО из-за реформ в российской армии
- Суд приговорил подростка в Москве к шести годам за поджог на железной дороге
- Ребенок, найденный в московском подъезде, находится в безопасности
- Постояльцы санатория в Красноярском крае могли отравиться омлетом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru