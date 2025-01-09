СМИ: Маск хочет убрать Стармера с поста премьера Британии
Американский миллиардер Илон Маск обсуждал с единомышленниками возможность убрать премьер-министра Великобритании Кира Стармера с должности до очередных парламентских выборов. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, бизнесмен и союзники «из правого крыла» изучают пути дестабилизации британского правительства лейбористов. В частности, Маск ищет возможность поддержать другие политические движения страны, в том числе правое Reform UK. Миллиардер рассчитает спровоцировать смену премьера Британии до выборов.
Financial Times подчеркивает, что в последние месяцы Илон Маск проявляет интерес к политике Соединенного Королевства и все чаще выступает с критикой в адрес правительства Стармера.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вмешательстве бизнесмена в проведение выборов в европейских странах. По мнению политика, Илон Маск «поддерживает новый реакционный интернационал» и напрямую вмешивается в выборы, в том числе в ФРГ, пишет Ura.ru.
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