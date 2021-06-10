Стало известно отношение европейцев к российским вакцинам

Аналитики выяснили, как европейцы относятся к российским препаратам от коронавируса. В ходе исследования стало ясно, что только треть жителей Европы доверяет разработанным в РФ вакцинам: 7% доверяют полностью и 26% - в некоторой степени. Таковы данные аналитического центра ECFR, которые приводит РБК.

Большинство опрошенных из ЕС не доверяют лекарствам от COVID-19, созданным в России, показало исследование. Доля респондентов, которые с подозрением относятся к российским вакцинам или не доверяют им вовсе, составила 55%. Остальные затруднились с выбором.

Наибольшее доверие у европейцев вызывают препараты, произведенные в самом ЕС. Опрос проведен в 12 странах Евросоюза в марте-апреле. В нем приняли участие более 17 тыс. человек.

Ранее в ходе исследования европейский регулятор не выявил критических замечаний по вакцине «Спутник V».

