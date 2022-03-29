Стало известно об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море
Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.
По его словам, в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Отмечается, что принимаются меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.
Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил об обнаружении в Босфоре мины старого образца.
Мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
- В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете
- Бизнес-омбудсмен Титов предложил отменить НДС для туристических компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru