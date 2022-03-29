Стало известно об угрозе дрейфа украинских мин в Черном море

Вдоль побережья причерноморских государств сохраняется угроза дрейфа сорванных с якоря украинских мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море

По его словам, в проливе Босфор, а также в Черном море у границы с Болгарией турецкой стороной обнаружены две из таких мин. Отмечается, что принимаются меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил об обнаружении в Босфоре мины старого образца.

Мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:УкраинаЧерное Море
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