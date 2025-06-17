Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана
17 июня 202502:01
Американский лидер Дональд Трамп призвал в сети Truth Social всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.
По его словам, Иран должен был подписать «сделку». «Какой позор и пустая трата человеческих жизней», - написал глава США.
Ранее в Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана
- СМИ: Иран запустил более 140 беспилотников
- СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение
- Симоньян: Выход Кеосаяна из комы не зависит от медицины
- СМИ: Иран начал новые запуски ракет по Израилю
- Песков: Международная реакция на атаки Израиля – «хороший урок»
- МИД РФ допустил перезагрузку отношений с Европой при смене антироссийского курса
- Москва лидирует по числу водителей с максимальной скидкой по ОСАГО
- Врач назвал последствия хронического недосыпа для памяти и внимания
- Эвакуированные из Ирана российские ученые прибыли в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru