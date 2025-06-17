Трамп призвал всех немедленно покинуть столицу Ирана

Американский лидер Дональд Трамп призвал в сети Truth Social всех немедленно покинуть иранскую столицу Тегеран.

Трамп заявил о гибели тех, с кем он «вел дела» по Ирану

По его словам, Иран должен был подписать «сделку». «Какой позор и пустая трата человеческих жизней», - написал глава США.

Ранее в Иране заявили, что переговоры с США по ядерной программе стали бессмысленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:ИзраильСШАДональд ТрампИран

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