Стало известно о состоянии Чубайса

При этом сам бывший чиновник находится в стабильном состоянии и риска для его жизни нет. О возможном диагнозе синдрома Гийена — Барре заявил сам Чубайс. При этом окончательного диагноза лечащих врачей пока нет.

Близкий к семье Чубайса собеседник издания заявил, что Чубайс, который находится в городе Ольбии на Сардинии, не верит в попытку покушения с отравлением.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что диагностированный у экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям.

