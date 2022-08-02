Стало известно о состоянии Чубайса
Врачи одной из больниц Италии диагностировали у экс-спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса редкое неврологическое расстройство, сообщает The Financial Times.
При этом сам бывший чиновник находится в стабильном состоянии и риска для его жизни нет. О возможном диагнозе синдрома Гийена — Барре заявил сам Чубайс. При этом окончательного диагноза лечащих врачей пока нет.
Близкий к семье Чубайса собеседник издания заявил, что Чубайс, который находится в городе Ольбии на Сардинии, не верит в попытку покушения с отравлением.
Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что диагностированный у экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента РФ Анатолия Чубайса синдром Гийена — Барре приводит к необратимым последствиям.
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