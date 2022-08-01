«Перестал за собой следить»: Онищенко о причинах тяжелого заболевания Чубайса
Академик РАН отметил, что нет подтвержденных научных данных о способности вакцин провоцировать подобные заболевания.
Аутоиммунное заболевание может возникнуть после перенесенной инфекции не сразу, на этот процесс может влиять нездоровый образ жизни, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Вчера было сообщение, что Анатолий Борисович Чубайс заболел. Если у него действительно диагноз – синдром Гийена-Барре, это типичное аутоиммунное заболевание. Оно провоцируется в том числе инфекционными болезнями. Это могут быть разные вирусы, запускается иммунный процесс не сразу. Если мы вводим вакцину – по сути, мы также имитируем болезнь, я не знаю, прививался ли Чубайс иностранными вакцинами или нет. Но научных данных о вакцинах я не видел. Конечно, это тяжелое заболевание, обязательна реанимация. Пожелаем выздоровления. Анатолий Борисович был стройный, подтянутый всегда, в последнее время я его видел, он уже немножко располнел. Это говорит о том, что он перестал за собой следить, это сработало», - отметил он.
Состояние бывшего руководителя «Роснано» улучшилось после начала лечения синдрома Гийена-Барре в одной из европейских клиник, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
31 июля у Чубайса внезапно начали отниматься руки и ноги. Он был госпитализирован в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.
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