Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате
Представитель российского артиста Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков заявил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате 6-7 октября, сообщает РИА Новости.
Организаторы шоу начали продажу билетов. Однако позже из прессы выяснилось, что это является незаконным и может расцениваться как мошенничество и обман зрителей.
Как отметил Пучков, договор на проведение концерта до сих пор не заключен.
Ранее суд отказался снять с Галкина статус иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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