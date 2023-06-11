Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате

Организаторы шоу начали продажу билетов. Однако позже из прессы выяснилось, что это является незаконным и может расцениваться как мошенничество и обман зрителей.

Как отметил Пучков, договор на проведение концерта до сих пор не заключен.

Ранее суд отказался снять с Галкина статус иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

