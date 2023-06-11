Стало известно о проблемах с организацией концерта Галкина* в Алма-Ате

Представитель российского артиста Максима Галкина* в Казахстане Алексей Пучков заявил о проблемах с организацией концерта в Алма-Ате 6-7 октября, сообщает РИА Новости.

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Организаторы шоу начали продажу билетов. Однако позже из прессы выяснилось, что это является незаконным и может расцениваться как мошенничество и обман зрителей.

Как отметил Пучков, договор на проведение концерта до сих пор не заключен.

Ранее суд отказался снять с Галкина статус иноагента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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ФОТО: РИА Новости
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