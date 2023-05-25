Госдума предложила дать шанс иноагенту Галкину раскаяться перед россиянами
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением дать шанс иноагентам раскаяться перед россиянами.
По его словам, статус иноагента можно снять с тех, кто будет соответствовать критериям. В частности, выступление Максима Галкина (признан иноагентом) перед бывшими заключенными из ЧВК «Вагнер» и гуманитарные жертвы на помощь СВО может исправить ситуацию, сложившуюся вокруг семьи артиста.
Кузнецов отметил, что деятели культуры не должны делать какие-то политические заявления, однако они должны проявить солидарность со своим народом.
Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как Галкин и Пугачева, не место в России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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