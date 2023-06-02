Суд отказался снять с Галкина статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иностранного агента с включенного в реестр иноагентов шоумена Максима Галкина. Об этом сообщает ТАСС.

Московский суд отклонил требование Варламова снять с него статус иноагента

В мае Галкин подал соответствующий иск в отношении Минюста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель иноагента отметила, что этот статус нарушает право Галкина на свободу слова, а также право не подвергаться дискриминации. При этом представитель Минюста заявил, что анализ публикаций шоумена в соцсетях и материалов с выступлений выявил его политическую деятельность.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Галкина.

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ФОТО: РИА Новости
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