Суд отказался снять с Галкина статус иноагента

В мае Галкин подал соответствующий иск в отношении Минюста, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Представитель иноагента отметила, что этот статус нарушает право Галкина на свободу слова, а также право не подвергаться дискриминации. При этом представитель Минюста заявил, что анализ публикаций шоумена в соцсетях и материалов с выступлений выявил его политическую деятельность.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований Галкина.

