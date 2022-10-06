Стало известно о позиции Германии по взрывам на «Северных потоках»

Как следует из документа, учитывая высокую сложность исполнения диверсии, вероятно действие государственных субъектов. Информации об организаторах взрывов пока нет.

Правоохранительные органы считают, что возможны повторные аварии на объектах критически важной инфраструктуры: газопроводах, линиях электропередач, терминалах сжиженного природного газа и проложенных по морю интернет-кабелях.

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что против участия России в расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

