Стало известно о позиции Германии по взрывам на «Северных потоках»

Аварии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» были целенаправленным саботажем, сообщает Spiegel со ссылкой на письмо полиции.

Захарова о «Северных потоках»: ЕС придется признать, что их предали союзники

Как следует из документа, учитывая высокую сложность исполнения диверсии, вероятно действие государственных субъектов. Информации об организаторах взрывов пока нет.

Правоохранительные органы считают, что возможны повторные аварии на объектах критически важной инфраструктуры: газопроводах, линиях электропередач, терминалах сжиженного природного газа и проложенных по морю интернет-кабелях.

Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что против участия России в расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияСеверный ПотокСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры