Захарова о «Северных потоках»: ЕС придется признать, что их предали союзники
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Евросоюзу придется признать, что их предали союзники в ситуации с «Северными потоками».
Таким образом, Захарова прокомментировала заявление зампредстедателя правительства Александар Новака. Тот заявил, что Россия готова поставлять газ по неповрежденной нитке «Северного потока 2».
По мнению Захаровой, после этих слов вряд ли кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит РФ. Она добавила, что правду иногда осознавать сложно.
Компания – оператор Nord Stream 2 AG в понедельник, 26 сентября сообщила, что на одной из ниток нефункционирующего «Северного потока – 2» произошла резкая утечка технического газа, которым он был заполнен. В дальнейшем выяснилось, что повреждены также две нитки «Северного потока».
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