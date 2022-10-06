Британия хочет исключить Россию из расследования по «Северным потокам»
Глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что против участия России в расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Telegraph.
«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», – сказал министр обороны. По его словам, любое потенциальное предложение помощи со стороны Москвы в ходе расследования принято не будет.
При этом Уоллес отметил, что происшествие случилось в международных водах, потому российские власти могут провести собственное расследование.
Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на «Северных потоках», а также в обследовании мест повреждений газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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