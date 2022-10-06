Британия хочет исключить Россию из расследования по «Северным потокам»

«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», – сказал министр обороны. По его словам, любое потенциальное предложение помощи со стороны Москвы в ходе расследования принято не будет.

При этом Уоллес отметил, что происшествие случилось в международных водах, потому российские власти могут провести собственное расследование.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия обязательно должна участвовать в расследовании произошедшего на «Северных потоках», а также в обследовании мест повреждений газопроводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

