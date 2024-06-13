Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов

Военные США заявили, что в Йемене хуситы атаковало и греческое торговое судно, которое следовало из России, сообщает RT.

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Оно серьёзно повреждено. Торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шло под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия.

Ранее хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: TASS / EPA
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