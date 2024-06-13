Стало известно о повреждениях идущего из России греческого судна после атаки хуситов
13 июня 202405:35
Военные США заявили, что в Йемене хуситы атаковало и греческое торговое судно, которое следовало из России, сообщает RT.
Оно серьёзно повреждено. Торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шло под флагом Либерии. Последним местом его швартовки была Россия.
Ранее хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru