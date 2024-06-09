Хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море

По его словам, атака произошла в Красном море. По эсминцу выпустили баллистические ракеты.

Сариа заявил, что военный корабль пожарен. О степени повреждения эсминца и возможных жертвах атаки представитель движения не упомянул.

Ранее хуситы ударили ракетами по иностранному судну в 70 морских милях от города Аден. В результате атаки пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

