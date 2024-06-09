Хуситы ударили по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удар по эсминцу военно-морских сил Великобритании HMS Diamond. Об этом в эфире телеканала Al Masirah сообщил военный представитель организации Яхья Сариа.
По его словам, атака произошла в Красном море. По эсминцу выпустили баллистические ракеты.
Сариа заявил, что военный корабль пожарен. О степени повреждения эсминца и возможных жертвах атаки представитель движения не упомянул.
Ранее хуситы ударили ракетами по иностранному судну в 70 морских милях от города Аден. В результате атаки пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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