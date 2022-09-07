Стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от «Газпрома»

Жители «холодных» стран вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок газа из России разрушит экономику Европы. По данным издания, последствия будут гигантскими в первую очередь для крупнейшей экономики ЕС — Германии. Несмотря на то, что Вашингтон меньше зависят от импорта российских энергетических носителей, фьючерсы на природный газ в США выросли на 95 процентов в годовом исчислении.

Американцы должны быть готовы к высоким счетам за отопление, и соответственно планировать свои расходы, отмечает Forbes.

Напомним, в немецкой энергокомпании Uniper заявили, что в случае завершения специальной военной операции России на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а «худшее еще впереди».

