Стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от «Газпрома»
Экономика европейского союза столкнется с опустошением после резкого снижения экспорта российского газа по трубопроводу «Северный поток», сообщает Forbes.
Жители «холодных» стран вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок газа из России разрушит экономику Европы. По данным издания, последствия будут гигантскими в первую очередь для крупнейшей экономики ЕС — Германии. Несмотря на то, что Вашингтон меньше зависят от импорта российских энергетических носителей, фьючерсы на природный газ в США выросли на 95 процентов в годовом исчислении.
Американцы должны быть готовы к высоким счетам за отопление, и соответственно планировать свои расходы, отмечает Forbes.
Напомним, в немецкой энергокомпании Uniper заявили, что в случае завершения специальной военной операции России на Украине цены на газ не упадут мгновенно, а «худшее еще впереди».
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