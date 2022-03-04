Стало известно о подтоплении флагмана украинского флота

Флагман военно-морского флота Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» подтопили в порту Николаева, следует из сообщения украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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«Флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева. Так надо», - указано в сообщении. Как отмечается, позже судно «быстро поднимут», после чего оно будет обновлено. Как видно на опубликованных снимках, фрегат частично погрузился под воду. По данным СМИ Украины, «Гетман Сагайдачный» подтопили в первый день российской операции на Украине. Судно находилось на ремонте без вооружения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине, что стало ответом на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Военное ведомство России заявило, что военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

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ТЕГИ:Военная ОперацияСудноУкраина
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