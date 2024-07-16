Песков назвал фашистами причастных к расстрелам российских военных

Песков добавил, что судебная база о зверствах украинских войск собирается уже не первый год.

Накануне в Telegram-канале «Азова» был опубликован видеоролик, который сопровождается подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты». На видео безоружному военнослужащему несколько раз стреляют в лицо.

В марте 2023 года комиссия ООН признала военными преступлениями расстрелы военнослужащими ВСУ российских военнопленных. Россию также обвинили в военных преступлениях на Украине.

