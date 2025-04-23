СМИ: США свернули расследование якобы преступлений РФ в конфликте на Украине
Американские власти упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях Москвы в конфликте на Украине, сообщает Washington Post.
По данным издания, «в ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и подразумевала сбор разведданных по всем государственным агентствам США о зверствах России, совершенных на Украине». Однако межведомственная рабочая группа была расформирована.
Должность была учреждена Конгрессом. Проект закона тогда поддержали как демократы, так и республиканцы.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фашистами причастных к расстрелам российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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