Американские власти упразднили межведомственную группу по сбору информации о якобы преступлениях Москвы в конфликте на Украине, сообщает Washington Post.

По данным издания, «в ходе ранее не сообщавшегося шага была упразднена должность координатора, которая была предусмотрена законом и подразумевала сбор разведданных по всем государственным агентствам США о зверствах России, совершенных на Украине». Однако межведомственная рабочая группа была расформирована.

Должность была учреждена Конгрессом. Проект закона тогда поддержали как демократы, так и республиканцы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал фашистами причастных к расстрелам российских военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

