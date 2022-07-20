Путин обвинил Канаду в нежелании возвращать турбину для «Северного потока»
Президент России Владимир Путин заявил, что Канада «сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок», сообщает ТАСС.
Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» он отметил, что именно по этой причине Канада не хотела отдавать России газоперекачивающие машины для «Северного потока».
«Одна машина нуждается в ремонте... её не отдают из Канады, потому что ввели санкции против «Газпрома», хотя это завод Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это: потому что она сама производит нефть и газ и планирует выйти на европейский рынок», - подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что ситуация с турбинами для «Северного потока» лишний раз подтверждает важность развития в России инженерного дела.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал сложным, но правильным решение вернуть газопрокачивающую турбину для «Северного потока», которая отправилась в Германию после неоднократных просьб Берлина, передает ОТР.
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