Стало известно о конфискации мобильного телефона у конгрессмена-союзника Трампа
10 августа 202206:16
Федеральное бюро расследований США конфисковало телефон у конгрессмена-республиканца Скотта Перри, союзника бывшего главы государства Дональда Трампа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на законодателя.
По его словам, утром трое агентов забрали его гаджет. Причины изъятия не оглашаются.
Ранее ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru