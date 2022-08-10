Стало известно о конфискации мобильного телефона у конгрессмена-союзника Трампа

По его словам, утром трое агентов забрали его гаджет. Причины изъятия не оглашаются.

Ранее ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.

