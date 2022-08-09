«Темные времена»: Что искали агенты ФБР в поместье Трампа?
В резиденцию экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго заглянули 100 сотрудников внутренней разведки.
45-й президент США Дональд Трамп узнал о визите «гостей» с ксивами ФБР в свое поместье в Мар-а-Лаго, находясь в Нью-Йорке, и сразу заявил о неправомерности. Политик считает, что обыски связаны с его возможным участием в выборах президента в 2024 году.
«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», - написал Трамп в своей социальной сети.
Обыски, по его словам, проводились с подачи «левых демократов», пытающихся удержаться за власть. Бывший американский лидер также отметил, что подобного не случалось ни с одним экс-руководителем страны.
«Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и атака со стороны радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году», - заявил Трамп.
Искали непрошенные гости секретные документы. Американские СМИ сообщают, что агенты ФБР тщательно проверили помещения, которые используются Трампом под офис, а также его личные комнаты. По данным телеканала NewsNation, агенты ФБР работали в поместье с 9:00 до 18:30 по местному времени. Отмечается, что некие секретные документы бережно хранились в сейфе. Теперь их изучат соответствующие органы.
Первая реакция со стороны уже последовала. Действия сотрудников внутренней разведки уже осудил губернатор Флориды Рон Десантис.
«Обыски в Мар-а-Лаго — это эскалация и еще один шаг в сторону использования федеральных агентств против политических оппонентов режима, в то время как к таким людям, как Хантер Байден (сын президента Джо Байдена, который замечен в связях с проститутками и употреблении наркотиков, - прим. НСН), просто боятся прикоснуться», — заявил Десантис.
Стоит отметить, что в феврале издание Washington Post сообщало, что сотрудники Национального управления архивов и документации изъяли из имения экс-президента несколько ящиков с документами, которые он вывез из Белого дома.
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