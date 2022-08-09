«Темные времена»: Что искали агенты ФБР в поместье Трампа?

«Наша страна переживает темные времена, мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго на данный момент в осаде, обысканный и занятый большой группой агентов ФБР», - написал Трамп в своей социальной сети.

Обыски, по его словам, проводились с подачи «левых демократов», пытающихся удержаться за власть. Бывший американский лидер также отметил, что подобного не случалось ни с одним экс-руководителем страны.

«Это неправомерные действия прокуратуры, превращение системы правосудия в оружие и атака со стороны радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался в президенты в 2024 году», - заявил Трамп.