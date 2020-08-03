Илону Маску предложили заглянуть в египетскую пирамиду

Власти Египта пригласили миллиардера Илона Маска приехать в страну, чтобы он лично убедился в том, что знаменитые пирамиды в долине Гизы построены человеческими руками.

Ранее Маск выразил сомнение в этом, написав в своем Твиттере, что их создали инопланетяне.