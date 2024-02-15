Власти Египта отказались от восстановления одной из трех пирамид Гизы
Египетские власти отказались от проекта восстановления одной из трех великих пирамид, расположенных на плато Гиза. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет о пирамиде Микерина. Главный археолог министерства туризма и по делам древностей Магди Шакер заявил, что реализация проекта может повредить историческому облику ансамбля.
«Ценность пирамиды Микерина состоит как раз в том ее виде, который она имеет на сегодняшний день», - сказал археолог.
Ранее сообщалось, что за последний год стоимость туров в Египет упала на 30%. Причиной стало обострение палестино-израильского конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».
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