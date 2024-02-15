Власти Египта отказались от восстановления одной из трех пирамид Гизы

Египетские власти отказались от проекта восстановления одной из трех великих пирамид, расположенных на плато Гиза. Об этом пишет ТАСС.

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Речь идет о пирамиде Микерина. Главный археолог министерства туризма и по делам древностей Магди Шакер заявил, что реализация проекта может повредить историческому облику ансамбля.

«Ценность пирамиды Микерина состоит как раз в том ее виде, который она имеет на сегодняшний день», - сказал археолог.

Ранее сообщалось, что за последний год стоимость туров в Египет упала на 30%. Причиной стало обострение палестино-израильского конфликта, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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