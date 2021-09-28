Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа

Главный министр индийского штата Гоа Прамод Савант заявил, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион после полной вакцинации местных жителей, сообщает ТАСС.

По его словам, завершить её планируется к 31 октября.

Политик добавил, что в ближайшие дни должно быть получено разрешение, которое позволит возобновить чартерные рейсы на популярный курорт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина заявила, что Бали откроется для российских туристов не раньше декабря.

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ФОТО: pixabay.com
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