Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
Главный министр индийского штата Гоа Прамод Савант заявил, что иностранные и местные туристы смогут снова посещать регион после полной вакцинации местных жителей, сообщает ТАСС.
По его словам, завершить её планируется к 31 октября.
Политик добавил, что в ближайшие дни должно быть получено разрешение, которое позволит возобновить чартерные рейсы на популярный курорт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина заявила, что Бали откроется для российских туристов не раньше декабря.
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