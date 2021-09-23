Бали откроется для российских туристов не раньше декабря
Бали откроется для российских туристов не раньше декабря. Такие сроки обозначил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. Он подчеркнул, что открытия направление точно не стоит ждать до конца осени, поскольку властям необходимо договориться о восстановлении авиасообщения — прямых рейсов из России в Индонезию пока нет, пишут «Известия».
Также источник, ссылаясь на заявление посольства России в Джакарте сообщил, что в открытия Бали туристы, привитые «Спутником V», смогут посетить Индонезию без проблем, так как страна зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса.
Напомним, ранее власти Индонезии планировали открыть остров для иностранных туристов до конца лета. Об этом заявлял министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи. Он отмечал, что власти хотят привить от коронавируса всех жителей острова, чтобы он стал безопасным для посетителей. Лутфи отмечал, что Бали разрешат посещать только вакцинированным туристам. Они могут привиться у себя в стране или прям на острове, сообщило URA.RU.
Однако из-за ситуации с коронавирусом решение об открытии острова в августе пришлось отложить.
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