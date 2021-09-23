Бали откроется для российских туристов не раньше декабря. Такие сроки обозначил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. Он подчеркнул, что открытия направление точно не стоит ждать до конца осени, поскольку властям необходимо договориться о восстановлении авиасообщения — прямых рейсов из России в Индонезию пока нет, пишут «Известия».

Также источник, ссылаясь на заявление посольства России в Джакарте сообщил, что в открытия Бали туристы, привитые «Спутником V», смогут посетить Индонезию без проблем, так как страна зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса.