Стало известно, как «Титан» ранее застревал на океанском дне
Бывший пассажир «Титана» видеооператор Джейден Пэн заявил, что батискаф уже застревал на океанском дне два года назад, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.
В 2021 году он принял участие в экспедиции, которая едва не закончилась трагически. Батарея аппарата при спуске к затонувшему лайнеру «Титаник» разрядилась. Капитан батискафа Стоктон Раш сообщил, что одной из батарей «капут» и он не может активировать гидравлический привод сброса балласта. Он предложил пассажирам поспать, пока балласт растворяется в специальных емкостях. На это требовалось от 16 до 24 часов. Все это время батискаф без управления опускался ко дну.
Капитану удалось справиться с гидроприводом и поднять «Титан» на поверхность.
Взрыв на батискафе «Титан» мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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