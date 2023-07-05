Стало известно, как «Титан» ранее застревал на океанском дне

В 2021 году он принял участие в экспедиции, которая едва не закончилась трагически. Батарея аппарата при спуске к затонувшему лайнеру «Титаник» разрядилась. Капитан батискафа Стоктон Раш сообщил, что одной из батарей «капут» и он не может активировать гидравлический привод сброса балласта. Он предложил пассажирам поспать, пока балласт растворяется в специальных емкостях. На это требовалось от 16 до 24 часов. Все это время батискаф без управления опускался ко дну.

Капитану удалось справиться с гидроприводом и поднять «Титан» на поверхность.

Взрыв на батискафе «Титан» мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

